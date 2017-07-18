Путин на МАКСе угостил министров мороженым

Осматривая экспозицию авиасалона, глава государства в сопровождении многочисленной делегации из членов правительства и руководства промышленных предприятий подошел к палатке с мороженым. «Чем угостите?» — поинтересовался Путин у продавщицы. Узнав ассортимент, президент остановил свой выбор на вологодском пломбире в стаканчике.

Президент расплатился тысячной купюрой, и пока продавец считала сдачу, решил угостить сопровождавших его чиновников. «На сдачу дайте им», — кивнул он в их сторону.

«У нас желающих много», — заметил глава Ростеха Сергей Чемезов . Он в свою очередь протянул продавщице пятитысячную купюру. «Прибыль в этом году у вас какая — 80 миллиардов, — обратился к нему глава государства, — можете себе позволить мороженое купить».