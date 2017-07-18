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Путин пошутил над возможностью Чемезова купить себе мороженое с прибылью "Ростеха"
Президент России Владимир Путин, покупая мороженое у павильона "Роскосмоса" на авиасалоне МАКС, пошутил над главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Президент выбрал себе стаканчик вологодского пломбира и отдал продавцу тысячу рублей, однако когда она начала искать сдачу, президент решил угостить всех остальных. Глава Минтранса Максим Соколов взял то же мороженое, что и президент, а пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Минпромторга Денис Мантуров попросили рожки "Коровка из Кореновки".
"Проверьте, хватает ли", — спросил Путин, на что продавец извинилась и сказала, что сбилась со счета.
После этого Сергей Чемезов дал женщине пятитысячную купюру.
"Прибыль в этом году у вас какая — 80 миллиардов. Можете себе позволить мороженое купить", - сказал Путин.
Днем 18 июля Путин прибыл на международный авиасалон МАКС-2017 в подмосковном Жуковском и посетил экспозицию авиасалона.
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