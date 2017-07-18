"Проверьте, хватает ли", — спросил Путин, на что продавец извинилась и сказала, что сбилась со счета.

После этого Сергей Чемезов дал женщине пятитысячную купюру.

"Прибыль в этом году у вас какая — 80 миллиардов. Можете себе позволить мороженое купить", - сказал Путин.