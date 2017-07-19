В Госдепе обеспокоились созданием Малороссии

«Мы видели заявления, что так называемые сепаратисты хотят новое государство. Это новое государство будет на месте Украины. Это, разумеется, беспокоит нас, но помимо этого у меня нет других комментариев», — сказала она.

Ранее во вторник Александр Захарченко объявил о создании нового государства в границах Украины. Малороссия, по словам представителей Донецкой республики, на три года станет федеративным государством с широкой автономией. Столица — Донецк, а Киев — историко-культурный центр. Только таким образом можно выйти из тупиковой ситуации в Донбассе, подчеркнул глава ДНР.

Между тем представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Владислав Дейнего назвал инициативу Захарченко несвоевременной. Он отметил, что в Луганске считают необходимым оставаться приверженными выполнению минских соглашений.