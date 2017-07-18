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МИД России пообещал ответные меры по вопросу дипсобственности в США
МИД России заявил об ответных мерах в случае, если США не решат проблему с российской дипсобственностью. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Таким образом в МИДе прокомментировали встречу заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона.
"Был продолжен поиск развязок накопившихся проблем, в том числе связанных с противоправным изъятием прежней администрацией Б. Обамы принадлежащей России недвижимости в США. С российской стороны подчеркивалось, что если Вашингтон не устранит этот и другие раздражители, включая продолжающееся создание препятствий для деятельности наших дипломатических учреждений, за нами на основе принципа взаимности остается право на ответные меры", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Рябков и Шеннон завершили переговоры, которые проходили в Вашингтоне.
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