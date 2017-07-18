МИД России пообещал ответные меры по вопросу дипсобственности в США

МИД России заявил об ответных мерах в случае, если США не решат проблему с российской дипсобственностью. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Был продолжен поиск развязок накопившихся проблем, в том числе связанных с противоправным изъятием прежней администрацией Б. Обамы принадлежащей России недвижимости в США. С российской стороны подчеркивалось, что если Вашингтон не устранит этот и другие раздражители, включая продолжающееся создание препятствий для деятельности наших дипломатических учреждений, за нами на основе принципа взаимности остается право на ответные меры", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Рябков и Шеннон завершили переговоры, которые проходили в Вашингтоне.