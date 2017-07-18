Киев ввел туристическую блокаду Крыма

Глава комитета правительства Крыма по межнациональным делам Заур Смирнов заявил, что Киев решил помешать поездкам украинских туристов на полуостров. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Смирнова, информацию об этом ему предоставили источники «из числа служащих госпогранслужбы Украины». Пограничники заявили, что «получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия».

Смирнов отметил, что действия украинских властей «продиктованы страхом». По его версии, они боятся, что граждане Украины увидят реальную обстановку в Крыму, где «вместо навязываемых украинской пропагандой танков на улицах и репрессий есть межнациональное согласие, идут масштабные инфраструктурные проекты».

«Мы рады видеть украинских туристов в Крыму, где для всех отдыхающих созданы комфортабельные условия и гарантирована безопасность», - подчеркнул он.

В то же время Смирнов добавил, что Крым не зависит от украинских туристов.