Сурков объяснил пользу «хайпа» вокруг Малороссии

Сурков назвал «хайпом» заявление о создании Малороссии

Помощник президента России Владислав Сурков назвал «полезным хайпом» заявление ополченцев о замене Украины на новое государство – Малороссию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

«Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть. То есть, на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны», - пояснил он.

На эту тему Сурков высказался на совещании с экспертам, где присутствовал Чеснаков. По словам Чеснакова, «частью всякой войны является война идеологическая, в которой противопоставляются слоганы и утопии». Он отметил, что у Киева есть «евроутопия», а Донецк ответил на это идеей Малороссии.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что представители регионов Украины, отказавшихся признать новые киевские власти, решили создать в Донбассе новое государство – Малороссию. По его мнению, учреждение Малороссии может остановить «гражданскую войну», тогда как Украина дискредитировала себя и «показала себя как несостоявшееся государство», которое не может прекратить вооруженный конфликт.

Столицей Малороссии планируется сделать Донецк, а Киев приобретет статус историко-культурного центра. Флагом страны будет флаг Богдана Хмельницкого.

Захарченко пояснил, что с помощью создания Малороссии ополченцы предлагают всем жителям Украины мирный выход из войны. Он назвал это предложение первым и последним, и подчеркнул, что для его осуществления также необходима поддержка властей различных регионов, бизнеса и международного сообщества.