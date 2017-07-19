Поклонская высказалась о проблеме дорогих перелетов в Крым

Дмитрия Медведева.

Экс-прокурор Крыма прибыла в Екатеринбург, чтобы принять участие в крестном ходе, посвященном годовщине убийства царской семьи. Также сегодня днем она провела прием граждан в региональной общественной приемной председателя правительства РФ



«С дорогими перелетами нужно что-то делать. Над этим направлением работают и министерство транспорта , и правительство. А по поводу курортного сбора принят законопроект во втором чтении», — заявила Поклонская. Курортный сбор она также назвала «неким экспериментом, который нужно пройти».

Депутат признала, что, несмотря на уникальность Крыма, сервис там пока на недостаточно высоком уровне. «Но все впереди. И все в работе. Двадцать лет Крым не развивался, а только из него тянули и тянули, – сказала Поклонская. – Курортный сбор будет лишним стимулом, чтобы потом спросить с чиновников, которые недорабатывают по развитию туризма, курортов и улучшению сервиса и услуг на территории Крыма».



В соответствии с законопроектом, эксперимент по введению платы за пользование курортной инфраструктурой, или курортного сбора реализуют в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Каждый из этих субъектов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры.





Размер курортного сбора не может превышать 100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения, согласно редакции документа в первом чтении. Во втором чтении была одобрена поправка, устанавливающая максимальный размер сбора в 2018 году на уровне 50 рублей. При этом сумма может быть дифференцирована, в том числе снижена до нуля, в зависимости от сезона, времени пребывания плательщика, значения курорта и местонахождения территорий муниципальных образований.