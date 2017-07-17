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Поклонскую спросили про судимость ее духовника
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская предложила журналистам самим спросить ее "духовника" отца Сергия о его прошлом, передает РИА "Новости".
Об этом она сказала во время поездки в Екатеринбург, куда прибыла для участия в многотысячном крестном ходе в годовщину убийства царской семьи Романовых.
В ответ на вопрос, знала ли Поклонская, что ее духовник отец Сергий был судим, она предложила журналистам спросить об этом самого священника.
"Вот поезжайте в монастырь, где он служит, и спросите у него", - сказала депутат.
Ранее СМИ сообщали, что "духовник" Поклонской отец Сергий (Николай Романов) ранее был судим, отсидев 13 лет в нижнетагильской ИК-13 за убийство и грабеж.
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