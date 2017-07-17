Поклонскую спросили про судимость ее духовника

Об этом она сказала во время поездки в Екатеринбург, куда прибыла для участия в многотысячном крестном ходе в годовщину убийства царской семьи Романовых.

В ответ на вопрос, знала ли Поклонская, что ее духовник отец Сергий был судим, она предложила журналистам спросить об этом самого священника.

"Вот поезжайте в монастырь, где он служит, и спросите у него", - сказала депутат.