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Поклонская посчитала оскорбленных "Матильдой"
Наталья Поклонская заявила, что фильм Алексея Учителя «Матильда» оскорбил религиозные чувства 40 тысяч человек. Слова депутата Госдумы передаёт портал LIFE.
«На сегодняшний день уже более 40 тысяч человек обратились с тем, что указанный фильм оскорбляет религиозные чувства», — заявила Поклонская.
Своё заявление Поклонская сделала в Екатеринбурге, где парламентарий приняла участие в крестном ходе в годовщину расстрела императорской семьи Романовых. В фильме речь идёт об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Саму картину Поклонская еще не видела, однако уже заявляла, что «фильм является антиисторической подделкой». Парламентарий назвала целью создателей картины дискредитацию последнего русского императора. Поклонская неоднократно направляла в различные инстанции запросы с просьбой проверить содержание фильма. Кроме того, в мае 2017 года по запросу парламентария в студии «Рок» в Санкт-Петербурге, занимающейся производством фильма, прошла налоговая проверка. Режиссёр Алексей Учитель назвал действия депутата «глупостью и маразмом». Премьера фильма запланировала на 6 октября. Она пройдёт в Мариинском театре Санкт-Петербурге. В массовый прокат картина выйдет 25 октября.
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