«На сегодняшний день уже более 40 тысяч человек обратились с тем, что указанный фильм оскорбляет религиозные чувства», — заявила Поклонская.



Своё заявление Поклонская сделала в Екатеринбурге, где парламентарий приняла участие в крестном ходе в годовщину расстрела императорской семьи Романовых. В фильме речь идёт об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской . Саму картину Поклонская еще не видела, однако уже заявляла, что «фильм является антиисторической подделкой». Парламентарий назвала целью создателей картины дискредитацию последнего русского императора. Поклонская неоднократно направляла в различные инстанции запросы с просьбой проверить содержание фильма. Кроме того, в мае 2017 года по запросу парламентария в студии «Рок» в Санкт-Петербурге, занимающейся производством фильма, прошла налоговая проверка. Режиссёр Алексей Учитель назвал действия депутата «глупостью и маразмом». Премьера фильма запланировала на 6 октября. Она пройдёт в Мариинском театре Санкт-Петербурге. В массовый прокат картина выйдет 25 октября.