СФ предлагает ввести ограничительные меры для Польши из-за сноса памятников



Совфед намерен обратиться к президенту РФ с предложением рассмотреть возможность введения санкций в адрес Польши, а также польских парламентариев за принятие закона, предусматривающего демонтаж памятников советским воинам, говорится в проекте заявления, который сенаторы намерены принять во вторник.

"Просим рассмотреть возможность введения мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев – инициаторов закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя, и других физических и юридических лиц", — говорится в документе.



Сенаторы также намерены предложить главе государства потребовать от польской стороны неукоснительного выполнения положений Договора между РФ и Польшей о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 1992 года и межправительственного соглашения с Польшей о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 1994 года.



"Практические действия по реализации закона после его вступления в силу станут прямым нарушением указанных договоров и приведут к пересмотру нынешнего формата совместной работы с Польшей по сохранению и содержанию мест памяти и захоронений польских военнослужащих и гражданских лиц на территории РФ", — говорится в проекте.





Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала решение польских властей кощунственным и циничным. Она отметила, что "как бы ни старались эти оголтелые русофобы переписать историю Второй мировой войны, у них ничего не получится". Итоги этой войны отражены в Нюрнбергском процессе и в других документах, отметила сенатор.



Матвиенко подчеркнула, что решение Варшавы является оскорблением для всех, кто боролся с фашизмом. Это провокационные действия, которые не останутся без последствий, уверена она. МИД РФ работает над этим, как только ответные меры будут согласованы, они будут озвучены, сказала спикер.

История вопроса





Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в соответствии с поправками "станет невозможной установка памятников, пропагандирующих тоталитарный строй". "Памятники не могут увековечивать лиц, события или даты, символизирующие коммунизм или иной тоталитарный строй, а также каким-либо образом этот строй пропагандировать", — говорится в документе.



При этом подчеркивается, что запрет не касается тех памятников, которые не выставлены на всеобщее обозрение, находятся на территории "кладбищ или иных мест упокоения", выставлены публично в рамках художественной, образовательной, коллекционерской или научной деятельности, демонстрируются "в целях, отличных от пропаганды тоталитарного строя", а также тех, которые вписаны в реестр памятников.



Подписанные президентом поправки предполагают переходный период в 12 месяцев со дня вступления в силу для исполнения соответствующих изменений или демонтажа памятников.