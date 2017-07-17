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В Кремле обратили внимание на кубанскую свадьбу за 2 млн
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новость о дорогостоящей свадьбе дочери краснодарской судьи была замечена Кремлем. Об этом сообщает «Интерфакс».
Песков заверил, что в Кремле следят за новостями и публикациями в соцсетях, но реагировать на них не является главной задачей администрации президента. Пресс-секретарь главы государства отметил, что эту работу должны делать другие ведомства.
Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что на свадьбу дочери председателя административной коллегии краснодарского краевого суда Елены Хахалевой было потрачено около двух миллионов долларов. Торжество проходило в зале Galich Hall. Гостей мероприятия развлекали Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Вера Брежнева. По мнению Жорина, если не будет представлено официальных документов о том, что «расходы на свадьбу оплатили другие родственники молодоженов», «Хахалевой придется указать источник своих доходов».
По словам самой Хахалевой, свадьбу оплатил отец девушки, с которым судья находится в разводе. Она отметила, что он «достаточно крупный предприниматель». В то же время судья подчеркнула, что сумма в два миллиона долларов «взята с потолка». Кроме того, по ее словам, популярные артисты присутствовали на свадьбе «в качестве гостей».
Из декларации Хахалевой, опубликованной на сайте суда, следует, что она заработала в 2016 году 2,6 миллиона рублей. Совет судей Краснодарского края не увидел оснований для проверки информации о дорогостоящей свадьбе.
Дмитрий Песков Иосиф Кобзон Вера Брежнева Николай Басков Еще 3 тега
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