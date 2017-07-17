В Кремле обратили внимание на кубанскую свадьбу за 2 млн

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новость о дорогостоящей свадьбе дочери краснодарской судьи была замечена Кремлем. Об этом сообщает «Интерфакс»

Песков заверил, что в Кремле следят за новостями и публикациями в соцсетях, но реагировать на них не является главной задачей администрации президента . Пресс-секретарь главы государства отметил, что эту работу должны делать другие ведомства.

По словам самой Хахалевой, свадьбу оплатил отец девушки, с которым судья находится в разводе. Она отметила, что он «достаточно крупный предприниматель». В то же время судья подчеркнула, что сумма в два миллиона долларов «взята с потолка». Кроме того, по ее словам, популярные артисты присутствовали на свадьбе «в качестве гостей».