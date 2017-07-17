В Киеве пожелали исчезновения России

Замминистра Украины по делам беженцев Георгий Тука заявил, что для Киева было бы лучше, чтобы Россия исчезла. Об этом сообщает «Апостроф».

Такое заявление чиновник сделал, отвечая на вопрос о возвращении территорий ДНР и ЛНР под контроль Украины. «Наиболее оптимальный вариант для Украины да, пожалуй, и для всего мира — это вообще прекращение существования России как государства в таком виде, как сейчас», - сказал он.

По мнению замминистра, «конец» России «можно было бы положить намного быстрее», если бы Запад не опасался «ядерного, химического, бактериологического вооружения, которое имеет эта имперская страна».

Ранее Тука заявил, что Россия занимается искусственным изменением демографического состава Крыма, завозя «большое количество кадровых военных» на территорию полуострова. По его словам, военные приезжают вместе с семьями и, таким образом, «меняется демографический состав целого региона».