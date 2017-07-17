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Медведев поручил проработать послабление ответственности бизнеса за первичные нарушения
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Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки, которые предусматривают смягчение ответственности предпринимателей за нарушения, совершенные впервые и не повлекшие серьезных последствий, передает РИА "Новости".
Кроме того, премьер-министр поручил разработать изменения в КоАП, запрещающие возбуждать дела об административном правонарушении, в том числе административные расследования, без проведения проверки.
Отмечается, что предложения по таким изменениям должны подготовить Министерство экономического развития, Министерство юстиции и министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов с участием Генеральной прокуратуры и деловых объединений.
"Бывают случаи, когда вместо проведения формальных проверочных мероприятий некоторые надзорные ведомства используют административные расследования, которые не надо согласовывать с органами прокуратуры. В результате наши предприниматели подвергаются проверочному давлению без соблюдения необходимых форматов, которые предусмотрены надзорными регламентами", - заявил Абызов.
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