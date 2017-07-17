Медведев поручил проработать послабление ответственности бизнеса за первичные нарушения

Кроме того, премьер-министр поручил разработать изменения в КоАП, запрещающие возбуждать дела об административном правонарушении, в том числе административные расследования, без проведения проверки.

"Бывают случаи, когда вместо проведения формальных проверочных мероприятий некоторые надзорные ведомства используют административные расследования, которые не надо согласовывать с органами прокуратуры. В результате наши предприниматели подвергаются проверочному давлению без соблюдения необходимых форматов, которые предусмотрены надзорными регламентами", - заявил Абызов.

Новость дополняется.