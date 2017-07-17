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СМИ: Россия станет главным организатором переговоров президентов Армении и Азербайджана
Россия станет главным организатором встречи между президентами Армении и Азербайджана Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым, которая должна состояться до конца 2017 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел России.
"Москва стала главным посредником в этом вопросе, поскольку попытки остальных сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Карабаху (США и Франции) усадить за стол переговоров представителей Баку и Еревана не увенчались успехом", - сообщает издание.
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