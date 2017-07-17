Америка предложит Сербии выбор между Россией и Западом



Сегодня президент Сербии Александр Вучич встретится в Вашингтоне с американским вице-президентом Майком Пенсом . Визит сербского лидера в США имеет принципиальное значение. В Вашингтоне от него ждут ясного ответа на вопрос о приоритетах внешней политики Белграда. Опрошенные “Ъ” эксперты полагают, что возможностей балансировать между Западом и Россией для Сербии становится все меньше. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Нынешний визит Александра Вучича в США — первый после вступления его в должность президента. Однако значение сегодняшних переговоров сербского лидера с вице-президентом Майком Пенсом не только в этом. В Вашингтоне не скрывают, что визиту предстоит стать своего рода моментом истины. В условиях неутихающего противостояния между Россией и Западом от Сербии, которую США считают ключевым государством на Балканах, ждут, прежде всего, ясного ответа на вопрос: на чьей она стороне.





Один из ведущих американских экспертов по Балканам Януш Бугайский из Центра анализа европейской политики убежден: для Сербии пришло время определиться, с кем она, с Западом или с Россией, и в этом плане важность визита Александра Вучича состоит в том, что он сможет из первых рук выяснить, чего ждет администрация США от сербского руководства.



Источники “Ъ” в западных дипломатических кругах на Балканах называют несколько ключевых тем, которые могут быть подняты перед сербским гостем на переговорах в Вашингтоне: планы поставок Белграду российских вооружений (шести истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 и 30 БРДМ-2), перспективы предоставления дипломатического статуса российскому персоналу Гуманитарного центра в сербском Нише, согласование Сербией своей внешней политики с курсом Евросоюза в отношении России.



Эту информацию подтверждает принятое в конце минувшей недели Палатой представителей Конгресса США решение с требованием к Пентагону регулярно предоставлять доклады о российско-сербском военном сотрудничестве. Об этом сообщил член комитета палаты по вопросам внешней политики Элиот Энгел. По его словам, переговоры Майка Пенса с Александром Вучичем дают США прекрасную возможность выказать обеспокоенность курсом Белграда в области политики безопасности.



Озабоченность возможной трансформацией российско-сербского Гуманитарного центра в «центр для шпионажа» или военную базу, для чего, мол, россияне и требуют дипстатуса, американцы в последнее время также выражают все чаще. Об этом, в частности, прямо заявляли отвечающий за Балканы помощник заместителя госсекретаря Брайан Хойт Йи и американский посол в Белграде Кайл Скотт

Чтобы развеять опасения американцев, руководство центра пригласило их посетить Ниш — на минувшей неделе такой визит американских дипломатов состоялся. По его итогам в центре сообщили, что американцы «получили исчерпывающие ответы на все вопросы», «они не высказали никаких замечаний», а «посещение подтвердило абсолютную прозрачность центра».



Однако посольство США в Белграде, чьи представители посетили Ниш, пришло к совершенно иным выводам. Подтвердив, что американские дипломаты «были проинформированы о нынешней деятельности центра», в посольстве заявили, что они «не увидели ничего, что бы указывало на необходимость получения центром дипломатического статуса». «Настойчивые требования статуса неприкосновенности для персонала и помещений центра вызывают лишь сомнения относительно долгосрочных намерений по поводу этого объекта»,— подытожили в посольстве США.



Большинство сербских экспертов убеждены, что в создавшихся условиях возможности Белграда продолжать проводить политику балансирования между Россией и Западом становятся все более ограниченными. Считающийся близким сербским властям политолог Деян Вук Станкович согласен с тем, что президенту Сербии придется в Вашингтоне высказаться, кто Белграду ближе: Запад или Россия. А на вопрос, насколько велико поле для маневра у Александра Вучича, отвечает однозначно: «Крайне мало».



С мнением, что нынешний курс Белграда не может длиться долго, согласен и известный белградский политолог Душан Янич. «Президент Вучич продолжает балансировать без ясной стратегии во внешней политике. Но уже в этом году Сербии придется определиться: Запад или Россия — и из-за развития ситуации в регионе, и из-за позиции самих мировых игроков, которые устали от постоянного лавирования Белграда,— пояснил политолог “Ъ”.— А лакмусовой бумажкой, позволяющей определить, какой выбор сделал Александр Вучич, станет решение проблемы со статусом центра в Нише».