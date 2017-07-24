На «МАКС-2017» заключили контрактов и соглашений на 400 миллиардов рублей

На 13-м Международном авиакосмическом салоне « МАКС-2017 » подписали контрактов и соглашений общим объемом в 400 миллиардов рублей. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Минпромторга России

Участниками выставочной программы стали 880 компаний из 36 стран, в том числе около 180 иностранных производителей, что превысило показатели 2015 года.

Деловой потенциал салона оценивается более чем в 600 миллиардов рублей, включая подписанные твердые контракты и соглашения о намерениях на поставку авиатехники почти на 400 миллиардов, соглашения о сотрудничестве на 170 миллиардов, а также переговоры о поставках продукции на сумму около 36 миллиардов рублей.

Авиасалон с 18 по 23 июля поселили более 452 тысяч человек. Такие данные приводит Главное управление МВД России по Московской области. По утверждению стражей порядка, в воскресенье, 23 июля, на территорию ЛИИ им. М.М. Громова в подмосковном Жуковском приехали свыше 122 000 человек. На охрану общественного порядка и безопасности было привлечено свыше 2500 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Росгвардии.

В региональном главке также рапортовали об отсутствии серьезных инцидентов на выставке. По словам правоохранителей, им удалось в полном объеме обеспечить охрану общественного порядка.

Международный авиационно-космический салон МАКС проводится раз в два года в подмосковном Жуковском начиная с 1993-го и является одним из крупнейших авиашоу в мире. Среди звезд прошедшего салона — истребители пятого поколения Т-50, впервые публично продемонстрировавшие элементы воздушного боя, сверхманевренный Су-35 и восстановленный ветеран Великой Отечественной — штурмовик Ил-2.