Австралия призвала Россию к сотрудничеству по MH17

Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что виновные в крушении рейса МН17 в Донбассе могут быть осуждены заочно, передает Reuters

"Может быть так, что дело будет рассмотрено в порядке заочного производства", - отметила она.

Бишоп призвала Россию соблюдать каждый пункт резолюции 2166 Совета Безопасности ООН , автором которой является Австралия.

"Она предусматривает сотрудничество всех государств в целях привлечения к ответственности виновных в катастрофе", - пояснила глава МИДа

Ранее сообщалось, что дело о крушении MH17 на востоке Украины планируется рассмотреть в суде Нидерландов.

В результате крушения самолета Малайзийских авиалиний погибли в том числе 38 австралийцев.

По текущим результатам расследования международной следственной группы, считается, что самолет был сбит ракетой, пущенной из ЗРК "Бук".