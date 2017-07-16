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Австралия призвала Россию к сотрудничеству по MH17
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Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что виновные в крушении рейса МН17 в Донбассе могут быть осуждены заочно, передает Reuters.
"Может быть так, что дело будет рассмотрено в порядке заочного производства", - отметила она.
Бишоп призвала Россию соблюдать каждый пункт резолюции 2166 Совета Безопасности ООН, автором которой является Австралия.
"Она предусматривает сотрудничество всех государств в целях привлечения к ответственности виновных в катастрофе", - пояснила глава МИДа.
Ранее сообщалось, что дело о крушении MH17 на востоке Украины планируется рассмотреть в суде Нидерландов.
В результате крушения самолета Малайзийских авиалиний погибли в том числе 38 австралийцев.
По текущим результатам расследования международной следственной группы, считается, что самолет был сбит ракетой, пущенной из ЗРК "Бук".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти данные нельзя считать "окончательной правдой". К настоящему времени окончательных итогов расследования по MH17 нет.
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