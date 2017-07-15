Спортсмены и тренеры, уличённые в допинге, лишатся стипендии президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в порядок выплат президентских стипендий для спортсменов и тренеров сборных команд России.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно данному указу, любой спортсмен или тренер, чьё нарушение антидопинговых правил является признанным, не имеет права рассчитывать на стипендию президента.

Ранее сообщалось, что кабмин утвердил комплекс мер по борьбе с допингом в российском спорте.