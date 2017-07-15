Поклонская прокомментировала баннер болельщиков против «Матильды»

«Болельщики прислали на почту фотографии. Наши ребята молодцы! Желаю с каждым матчем становиться сильнее! Я знаю, что лучшие дни болельщиков впереди!» — написала Поклонская.





На матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» фанаты обеих клубов вывесили баннер с надписью: «За Веру, Царя и Отечество. Учитель, руки прочь от русского царя!» Болельщики «Локо» вывесили его на фанатской трибуне за воротами, спартаковские — на центральной.

Встреча прошла в пятницу, 14 июля, и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. «Спартак» впервые завоевал Суперкубок России.

