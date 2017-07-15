Пентагон отреагировал на планы Турции купить российские С-400

Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал решение Анкары приобрести системы ПРО/ПВО у России, а не у союзников по НАТО , суверенным правом Турции, отметив при этом, что комплексы С-400 не являются совместимыми с военной техникой Североатлантического альянса. В связи с этим он призвал дождаться дальнейшего развития событий, посмотреть, действительно ли сделка будет заключена и реализована, передает ТАСС

«Действительно ли они будут ее использовать? Будут ли они использовать ее только в одном районе?» – отметил шеф Пентагона

Напомним, в пятницу осведомленный источник в Анкаре сообщил, что власти Турции решили купить у России две зенитно-ракетные системы «Триумф» С-400 за 2,5 млрд долларов, стороны обсуждают технические детали.

Между тем позднее министр обороны Турции сообщил, что Анкара договорилась с Францией и Италией о разработке комплексов ПРО.