Главные события у вас в почте
Кадыров: Политика США направлена против России и ее руководства
Глава Чечни заявил, что проводимая США политика направлена против России и ее руководства.
"Я один из тех, кто готов отдать жизнь за Россию. У меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится", - сказал Рамзан Кадыров во время интервью журналистам американского телеканала HBO.
Ведущий СМИ поинтересовался, считает ли глава Чечни Соединенные Штаты врагом России? "Америка - не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. А у нас сильное государство, ядерная держава", - цитирует ТАСС политика.
Оставить комментарий