Кадыров: Политика США направлена против России и ее руководства

Глава Чечни заявил, что проводимая США политика направлена против России и ее руководства.

"Я один из тех, кто готов отдать жизнь за Россию. У меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится", - сказал Рамзан Кадыров во время интервью журналистам американского телеканала HBO.