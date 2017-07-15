Кадыров: в Чечне геев нет

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в его республике «геев нет». Об этом он сказал в интервью американскому каналу HBO.

Журналист спросил Кадырова, что тот думает о публикациях в СМИ, которые рассказывают о пытках над геями в республике.

«Это ерунда. У нас таких людей нет. Нет у нас геев», — сказал глава Чечни.

Затем журналист телеканала уточнил вопрос, беспокоят ли его с точки зрения закона сообщения о пытках.

«Они шайтаны. Они продажные. Они нелюди. Будь они прокляты за то, что на нас наговаривают», — сказал Кадыров, не уточнив, кого именно он имеет в виду.

Ранее представитель секретариата парламента Чечни Делимхан Джамалдинов заявил, что в парламенте республики «плевать хотели» на то, что пишут европейские журналисты о пытках геев в Чечне.