Кадыров в интервью на вопрос о геях в Чечне рассмеялся и назвал это ерундой



Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO назвал ерундой заявления о задержаниях и похищениях геев в республике.

"Это ерунда", — сказал глава Чечни в ответ на соответствующий вопрос журналиста HBO, рассмеявшись перед ответом. Отрывок интервью был опубликован на странице телеканала в YouTube.



В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

