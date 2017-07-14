В Генпрокуратуре России рассказали о взаимодействии с США

Начальник международно-правового управления Генеральной прокуратуры России Денис Грунис рассказал RT, как происходит взаимодействие между ведомством и США.

«С 1999 года между Россией и США действует Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Согласно его условиям, передача любой информации, связанной с уголовным преследованием, осуществляется через центральные органы сторон. Ими являются Генпрокуратура России и Министерство юстиции США », — рассказал он.

По словам Груниса, при необходимости передачи в США информации, относящейся к компетенции прокуратуры, ведомство направляет её в Минюст , «предварительно оформляя в соответствии с условиями договора».

«Взаимодействие осуществляется напрямую. Так, в период с 2015 года нами направлено в США более 100 запросов о правовой помощи по уголовным делам, а получено от американских коллег около 40 их запросов», — подчеркнул он.