Генпрокуратура России отрицает участие в подготовке встречи Трампа-младшего с Весельницкой

Начальник международно-правового управления Генеральной прокуратуры России Денис Грунис назвал сообщения о возможном участии российского ведомства в подготовке встречи сына американского лидера Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Наталией Весельницкой «заведомо ложной информацией», сообщает Russia Today

«Мне не хотелось бы комментировать заведомо ложную информацию. Вы должны понимать, что Генпрокуратура не обменивается данными с частными лицами в США. Такие контакты возможны только в рамках международных договоров и на основе официального запроса компетентных органов», — сказал он.

Грунис отметил, что в Генпрокуратуру за комментариями уже обращалось около десяти изданий, однако ни один комментарий «западные СМИ не опубликовали».