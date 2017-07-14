«Смылся куда-то»: Путин потерял Пескова на заводе

«Меня и в первом-то фильме уговорил сняться Песков. Кстати, где он? Нету, смылся куда-то! Так вот, первая моя реакция была: а зачем? Но он заверил, что это очень важно, чтобы американцы таким образом больше узнали о России, обо мне. И я согласился. То, что я видел — а видел я далек не все, мне кажется более-менее объективным», - заявил Путин.



14 июля Путин прибыл с рабочим визитом в Белгородскую область, где провёл встречу с главой региона Евгением Савченко . В июне 2017 года четырёхсерийный документальный фильм «Путин» в США транслировал американский телеканал Showtime, в России - Первый канал. В фильме российский президент отвечает на вопросы, касающиеся как личных темы, так и проблем международной политики. Самые известные работы режиссёра – «Взвод» (1986) и «Рождённый четвёртого июля» (1989), за которые Стоун получил Оскара. Свою первую награду Американской киноакадемии Оливер Стоун получил в 1978 году за лучший адаптированный сценарий к фильму Алана Паркера «Полуночный экспресс».