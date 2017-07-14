Путин дал обещание украинцам





В России упростят процедуру получения гражданства. С таким обещанием выступил Владимир Путин . Слова главы государства передаёт портал LIFE

«Я поручение министру внутренних дел дам — это в их ведомстве сегодня. Одна из главных проблем в том, что у них (граждан Украины – прим. Рамблер) требуют документ о выходе из их гражданства. Мы внесём в ближайшее время изменения и не будем требовать бумаг, подтверждающих их выход. Но достаточно документа об обращении о выходе из гражданства той страны, этого будет достаточно для оформления», — заявил Путин.

