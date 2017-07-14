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Путин дал обещание украинцам
В России упростят процедуру получения гражданства. С таким обещанием выступил Владимир Путин. Слова главы государства передаёт портал LIFE.
«Я поручение министру внутренних дел дам — это в их ведомстве сегодня. Одна из главных проблем в том, что у них (граждан Украины – прим. Рамблер) требуют документ о выходе из их гражданства. Мы внесём в ближайшее время изменения и не будем требовать бумаг, подтверждающих их выход. Но достаточно документа об обращении о выходе из гражданства той страны, этого будет достаточно для оформления», — заявил Путин.
Своё заявление Путин сделал на встрече с губернатором Белгородской области Евгением Савченко. 12 июля Госдума одобрила во втором чтении законопроект, упрощающий получение российского гражданства. По данным Управления министерства внутренних дел по вопросам миграции, за 2016 года выйти из украинского гражданства смогли 156 человек, тогда как в России 476 тысяч украинских граждан имеют разрешение на временное проживание, 176 тысяч – вид на жительство, 777 тысяч граждан Украины ежегодно продлевают патенты на работу.
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