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Путин рассказал о своей любимой категории людей
Президент России Владимир Путин рассказал, что ему комфортнее общаться с рабочими людьми, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Об этом он сказал в ходе визита к работникам Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОК).
"Я говорю совершенно искренне — это не рисовка какая-то, говорю откровенно: мне всегда легче общаться с людьми, которые на земле стоят. С рабочими людьми, в широком смысле этого слова: с теми, кто своими руками что-то делает, своей головой. Я чувствую себя частью этих коллективов", — сказал Путин.
По его словам, это и есть настоящая жизнь, а остальное - "пинг-понг и сфера пропаганды".
Ранее Владимир Путин заявил, что Москва будет отстаивать свои интересы цивилизованным способом, не станет ни с кем воевать.
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