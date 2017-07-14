Путин рассказал о своей любимой категории людей

Об этом он сказал в ходе визита к работникам Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОК).

"Я говорю совершенно искренне — это не рисовка какая-то, говорю откровенно: мне всегда легче общаться с людьми, которые на земле стоят. С рабочими людьми, в широком смысле этого слова: с теми, кто своими руками что-то делает, своей головой. Я чувствую себя частью этих коллективов", — сказал Путин.

По его словам, это и есть настоящая жизнь, а остальное - "пинг-понг и сфера пропаганды".

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва будет отстаивать свои интересы цивилизованным способом, не станет ни с кем воевать.