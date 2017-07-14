Путин заявил, что в отношениях с Украиной еще не все потеряно

Вопрос одного из металлургов о том, как долго будет продолжаться кризис на Украине, Путин назвал риторическим. "У нас народ терпеливый", — напомнил он, отметив, что это касается и русских, и украинцев, которые во многом являются единым народом. "Как долго это будет продолжаться? Не знаю. Это зависит от людей, которые там (на Украине) живут, как они долго будут это терпеть", — отметил он. "Очень рассчитываю, что это когда-то закончится, причем закончится на этот раз, дай Бог, бескровно, в ходе демократических процессов", — добавил Путин.

Путин констатировал, что ситуация на Украине ухудшается: ВВП сократился за несколько лет на треть, а доходы, например, жителей Харькова уже вдвое меньше, чем у жителей Белгорода.

Глава государства отметил, что рассчитывает на восстановление экономических связей Москвы и Киева. По его словам, именно Украина больше пострадала от их разрыва. В частности, он рассказал, что украинская промышленность теперь не знает, куда продавать двигатели для вертолетов семейства Ми. Путин напомнил и о том, что Россия перешла на отечественные двигатели для военных судов вместо украинских. Он рассказал, что сам в свое время принял решение отложить модернизацию ВМФ до появления отечественных двигателей для флота. Кроме того, многие сотрудники украинских предприятий переехали жить и работать в РФ.