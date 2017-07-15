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ТАСС

WSJ: юрист из РФ предоставила сыну Трампа данные о Уильяме Браудере

Юрист из России предоставила сыну Трампа данные о Браудере
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Российский адвокат Наталья Весельницкая на встрече с сыном президента США Дональда Трампа в 2016 году представила ему информацию, касающуюся британского финансиста Уильяма Браудера. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal.
Как утверждает издание, Весельницкая дала интервью его журналистам и рассказала о встрече с Дональдом Трампом - младшим в Нью-Йорке. Юрист указала, что пытается распространить информацию о Браудере. Последнего суд в России ранее признал виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорил к девяти годам колонии.
Браудер добивался принятия Конгрессом США в декабре 2012 года так называемого акта Магнитского, который предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. С подачи финансиста власти США возбудили уголовное дело в отношении группы компаний Prevezon Holdings, владельцем которой является гражданин РФ Денис Кацыв. В мае разбирательство завершилось досудебным соглашением, которое адвокат Prevezon Holdings назвал победой.
Весельницкая отметила, что собирала информацию о Браудере и предоставляла ее генеральному прокурору России Юрию Чайке. "Я лично знаю генпрокурора, - приводит слова юриста издание. - Во время моего расследования [относительно Браудера] я обменивалась с ним информацией".
Связи с демократами
Как отметила адвокат, она хотела проинформировать Трампа - младшего о том, что связанная с Браудером фирма уклонялась от выплаты налогов в России, а также направляла средства на нужды демократов в США. Кандидатом в президенты США от Демократической партии являлась в то время экс- госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она была главным соперником республиканца Трампа.
"Как во время встречи, когда я говорила с Дональдом Трампом - младшим, так и в письменных материалах, которые я подготовила, я пыталась изложить данные, которые я лично получила в ходе расследования", - приводит газета слова Весельницкой. Адвокат отметила, что сын американского лидера видимо не заинтересовался этими сведениями.
Юрист указала, что она никак не связана с властями РФ, и они не участвовали в организации ее встречи с Трампом - младшим.
Разговор с юристом
Ранее на этой неделе Трамп - младший признал, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой. Сын президента не отрицает, что согласился это сделать, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о Клинтон. Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча якобы является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.
Весельницкая в опубликованном интервью телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти РФ. Юрист также отметила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.
Трамп и руководители его администрации не раз отвергали слухи по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Пресс-секретарь президента РФ заявил ранее журналистам, что юрист Весельницкая Кремлю также незнакома.
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