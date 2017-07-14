Кремль прокомментировал идею выслать американских дипломатов из России

Президент пока не принимал никаких решений по ответным мерам РФ на высылку российских дипломатов из США, в целом ситуацию в Кремле считают неприемлемой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ранее СМИ сообщали, что в ответ на действия США Москва планирует выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США в РФ.

"Пока никаких решений глава государства, который определяет основы внешней политики России, не принимал. Вместе с тем неоднократно мы подчеркивали, что ситуация с дипломатами, с дипсобственностью продолжает оставаться неприемлемой. Поэтому, конечно, в данном случае, такое идет серьезное испытание терпения российской стороны", — ответил Песков на вопрос, изменилась ли позиция РФ по этому вопросу.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков , комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа , но без реакции это не оставит, если Вашингтон будет бездействовать.