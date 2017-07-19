Госдума рассмотрит в III чтении правительственный проект о курортном сборе



Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", внесенный правительством РФ

Документ предусматривает проведение в этих регионах эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора). Каждый из регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов такой инфраструктуры.



Поправками, принятыми во втором чтении, устанавливаются сроки проведения эксперимента — до 31 декабря 2022 года. Законы субъектов РФ о введении курортного сбора должны быть приняты не позднее 1 декабря 2017 года, а взимание курортного сбора должно начаться не ранее 1 мая 2018 года.



Проведение эксперимента обосновывается необходимостью сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития туризма.



Размер сбора и оплата



Согласно положению, поддержанному в первом и втором чтениях законопроекта, размер курортного сбора не может составлять более 100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения. Поправкой, одобренной во втором чтении, вносится изменение, устанавливающее максимальный размер сбора в 2018 году на уровне 50 рублей.



При этом он может быть дифференцирован, в том числе снижен до нуля, в зависимости от сезонности, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта, местонахождения территорий муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента. Конкретные ставки сбора будут устанавливаться законом соответствующего субъекта РФ.



Поправки, поддержанные во втором чтении, предусматривают, что плательщиками сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетнего возраста, проживающие в объектах размещения более 24 часов.



Еще одна поправка уточняет схему расчета курортного сбора. Его сумма определяется как произведение количества дней фактического проживания плательщика в объекте размещения, за исключением дня заезда, и соответствующего размера курортного сбора. При этом сумма курортного сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания. Кроме того, подтверждается, что сбор взимается не позднее момента выезда из объекта размещения.



Полномочия регионов



Согласно норме, принятой в первом чтении документа и сохранившейся в его втором чтении, курортный сбор вводится законом субъекта РФ. Во втором чтении поправкой уточняется, что он вводится таким законом в муниципальных образованиях, входящих в территорию субъекта.



Согласно одобренным во втором чтении поправкам, субъект РФ утверждает порядок и сроки предоставления муниципальными образованиями заявок о включении их территорий в эксперимент или об исключении из него; предложений по определению размера курортного сбора и (или) по определению категорий лиц, освобождаемых от его уплаты.



Поправками второго чтения утверждается, что взимание курортного сбора может быть прекращено на территории муниципального образования на основании его заявки законом субъекта РФ.



Общественный совет



Поправки также закрепляют создание общественного совета при субъекте РФ, который будет контролировать целевое расходование средств, полученных от курортного сбора.





Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ранее уточнял, что этот орган также будет готовить и анализировать предложения по подготовке законодательных актов регионов, нормативных актов муниципалитетов и соглашений между муниципалитетами и регионами.

В поправках также упоминается, что объем бюджетных ассигнований, полученных в результате применения данного закона и направляемых в бюджет муниципального образования, должен составлять в 2018 году не менее 70% прогнозируемого объема доходов бюджета субъекта РФ от уплаты курортного сбора на территории этого муниципального образования. В последующие годы эксперимента данный объем должен составлять 100%.



По оценке правительства, суммарный дополнительный объем поступлений в период с 2018 по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2,02 миллиарда рублей, в Краснодарском крае — 8,3 миллиарда рублей, в Крыму — 16,4 миллиарда рублей. Прогнозируемые доходы от введения курортного сбора рассчитывались исходя из общего туристического потока (за исключением льготных категорий граждан и с учетом 5-процентного ежегодного роста); среднего числа дней, проведенных гражданами на территории курортов (14 дней); и ставки курортного сбора 50 рублей в сутки.