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Путина заподозрили в нарушении ПДД на Валааме
Видео, опубликованное телеканалом «Звезда», демонстрирует, что ремень безопасности в машине президента РФ Владимира Путина на Валааме заведен за кресло.
Интернет-пользователи предположили, что президент ехал, не пристегиваясь. «А ремень безопасности-то за сиденьем протянут! Штраф будет, как думаете)?» - написал пользователь YouTube Максим Коршунов.
Статья 12.6. КоАП (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов) в качестве наказания предусматривает штраф в тысячу рублей.
Путин 11 июля приехал на Валаам за рулем автомобиля Mercedes ML. При этом в машине он был не один, а в сопровождении неизвестного человека. На видео заметно, как Путин выходит из машины и открывает заднюю левую дверь. В кадр попала рука сидевшего на заднем сидении человека. Эта рука указала Путину в сторону, после чего президент закрыл дверь и ушел. На коленях у неизвестного пассажира была красная сумка.
После это СМИ и интернет-пользователи начали выдвигать различные версии о спутнике главы государства. Например, что пассажир мог быть женщиной или главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в машине находился человек, относящийся к обеспечению безопасности главы государства. Позже в Московской патриархии заявили, что в автомобиле ехал сотрудник службы безопасности с иконой в красном ящике.
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