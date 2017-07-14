Путина заподозрили в нарушении ПДД на Валааме

Видео, опубликованное телеканалом «Звезда» , демонстрирует, что ремень безопасности в машине президента РФ Владимира Путина на Валааме заведен за кресло.

Максим Коршунов. Интернет-пользователи предположили, что президент ехал, не пристегиваясь. «А ремень безопасности-то за сиденьем протянут! Штраф будет, как думаете)?» - написал пользователь YouTube

Статья 12.6. КоАП (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов) в качестве наказания предусматривает штраф в тысячу рублей.

Путин 11 июля приехал на Валаам за рулем автомобиля Mercedes ML. При этом в машине он был не один, а в сопровождении неизвестного человека. На видео заметно, как Путин выходит из машины и открывает заднюю левую дверь. В кадр попала рука сидевшего на заднем сидении человека. Эта рука указала Путину в сторону, после чего президент закрыл дверь и ушел. На коленях у неизвестного пассажира была красная сумка.

Игорем Сечиным. После это СМИ и интернет-пользователи начали выдвигать различные версии о спутнике главы государства. Например, что пассажир мог быть женщиной или главой «Роснефти»