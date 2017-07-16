Макрон рассказал о новом уровне сотрудничества с Москвой

В интервью французской прессе политик заявил, что после длительных переговоров с Путиным в Версале наметилось серьезное продвижение по сирийскому вопросу. По словам Макрона, французские и российские военные сотрудничают в Сирии на другом уровне, чем раньше.

Кроме того, глава Франции отметил, что не считает отставку сирийского президента Башара Асада непременным условием мирного урегулирования в стране. Макрон также сообщил, что в настоящее время занимается разработкой мер, которые могут позволить восстановить мирную жизнь в Сирии. По его словам, этим он отличается от экс-президента Франсуа Олланда