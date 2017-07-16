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Макрон рассказал о новом уровне сотрудничества с Москвой
Президент Франции Эмманюэль Макрон высоко оценил итоги версальских переговоров с главой России Владимиром Путиным.
В интервью французской прессе политик заявил, что после длительных переговоров с Путиным в Версале наметилось серьезное продвижение по сирийскому вопросу. По словам Макрона, французские и российские военные сотрудничают в Сирии на другом уровне, чем раньше.
Кроме того, глава Франции отметил, что не считает отставку сирийского президента Башара Асада непременным условием мирного урегулирования в стране. Макрон также сообщил, что в настоящее время занимается разработкой мер, которые могут позволить восстановить мирную жизнь в Сирии. По его словам, этим он отличается от экс-президента Франсуа Олланда.
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