Макрон объявил о новом уровне сотрудничества с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отношения России и Франции в борьбе с терроризмом в Сирии вышли на новый уровень после переговоров с Владимиром Путиным

Макрон высоко оценил переговоры по сирийской проблеме с президентом РФ Владимиром Путиным. Об итогах версальской встречи французский лидер рассказал в интервью изданию Le Journal du dimanche (JDD).

«Мы продвигаемся во всех вопросах. Обмен информацией и сотрудничество между официальными службами наших стран поднялись на совершенно другой уровень», - сказал французский президент.

Он отметил, что Париж сейчас более всего волнует использование химического оружия в Сирии. Франция намерена дать жесткий ответ всем, кто применит его в регионе. Вторым важнейшим вопросом Макрон назвал гуманитарную помощь и спасение гражданского населения в зоне конфликта.

По словам Макрона, он не настаивает на отстранении от власти Башара Асада . Главная его цель – полный разгром террористов и восстановление нормальной жизни людей в Сирии.

Переговоры Путина и Макрона прошли в конце мая в Версале. Беседа длилась более 3 часов.