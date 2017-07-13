Лавров призвал Запад не загонять Украину в угол

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад не ставить страны, в том числе Украину, перед выбором между Россией и Евросоюзом . Соответствующее заявление министр сделал в ходе выступления в фонде Кёрбера, передает РИА Новости

«Мы очень хотим добрососедства с Украиной и хотим, чтобы наши западные коллеги, которые выстраивают целый ряд своих программ, включая «Восточное партнерство», не ставили наших соседей, включая Украину и любые другие страны, перед выбором «или-или», — сказал Лавров.

Дипломат подчеркнул, что Москва хотела бы видеть Украину стабильным и демократическим государством, где соблюдаются предусмотренные международными конвенциями права всех меньшинств.

«Мы очень хотим, чтобы Украина была нормальным государством демократическим, чтобы власть, которая еще в значительной степени находится в руках радикалов, не подчиняющихся никому, включая своего верховного главнокомандующего, была ликвидирована, чтобы была монополия на силу в этом государстве», — заявил Лавров.

Министр также предостерег от создания искусственно русофобской политики на Украине.