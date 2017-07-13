Лавров рассказал об истинном отношении России к Асаду

Россия не поддерживает президента Сирии Башара Асада , однако выступает против повторения иракского сценария, заявил глава российского МИД Сергей Лавров . По его словам, в случае с Ираком западные страны имели "кровожадное желание ликвидировать диктатора" Саддама Хусейна.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вовсе не поддерживает президента Сирии Башара Асада. Тем не менее, она выступает категорически против повторения иракского сценария, отметил он выступая в Фонде имени Кёрбера в ходе визита в Берлин.