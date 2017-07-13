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Лавров: Россия не будет ввязываться в переговоры о снятии санкций
Москва не будет ввязываться в переговоры по снятию антироссийских санкций, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. «Введение санкций – прерогатива Совета безопасности ООН, который используется исключительно в интересах поддержания международного мира и безопасности... Мы не будем ввязываться в переговоры о неких условиях снятия санкций», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Напомним, по итогам первой встречи президентов России и США, американский госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил, что в ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа стороны подняли вопрос санкций. Как заявил министр экономического развития Максим Орешкин, на заседании G20 в Гамбурге Владимир Путин сказал Дональду Трампу, что в условиях санкций нельзя говорить о свободе мировой торговли.
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