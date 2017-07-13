Лавров пошутил, что его стихи об отношениях с ЕС могут быть нецензурными



Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что в его стихотворении об отношениях России с Европейским союзом могла бы быть нецензурная рифма.

Во время выступления министра в четверг на площадке германского Фонда имени Курта Кербера немецкая ведущая упомянула об известном хобби министра. "Я читала, что на досуге вы любите писать стихи, - сказала она. - Если бы написали стихи о взаимоотношениях России с Евросоюзом, как бы вы их назвали?"



"Может быть не очень цензурная рифма, поэтому я воздержусь", - с улыбкой ответил глава российского дипведомства.



Лавров известен тем, что пишет стихи. Так, в феврале этого года министр опубликовал в журнале "Русский пионер" политическую сатиру, написанную накануне 1981 года. В стихотворении министр поделился своими ощущениями и откровенно изложил впечатления от ушедшего 1980-го и ожидания от 1981-го, порой довольно резкие.

