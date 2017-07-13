Россия обжаловала решение ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане

В заявлении ведомства говорится, что против России были применены двойные стандарты, так как были «выявлены очевидные противоречия» в практике суда по отношению к другим странам Совета Европы

Теракт в Беслане произошёл 1 сентября 2004 года. Группа террористов захватила школу, где удерживала в заложниках три дня более тысячи человек. Заложникам не давали ни еды, ни воды. В результате спецоперации погибли 334 человека, среди которых были 186 детей. Более 750 человек получили ранения. В суд на действия российских силовых ведомств подала организация «Матери Беслана». В апреле 2017 года суд обязал Россию выплатить 2,955 миллионов долларов истцам.