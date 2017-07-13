Сроки сдачи ледокола «Арктика» сорвала Украина

Сроки сдачи российского атомного ледокола «Арктика» пришлось перенести с 2017–го на 2019 год. Об этом пишет «Коммерсант». Одной из основных причин этого стал конфликт России и Украины.

Турбины для ледокола должен был испытать украинский Харьковский турбинный завод, но после 2014 года стенд пришлось строить на предприятии «Киров-Энергомаш» (КЭМ). В Объединенной судостроительной корпорации пожаловались на кадровые проблемы, большой временной разрыв в реализации подобных проектов, утрату компетенций, переделку техпроекта и документации.

При этом источник «Коммерсанта» в правительстве заявил, что серьезных технических сложностей нет: на стенде КЭМа проходит испытание первая турбина, вторая должна быть испытана к октябрю.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят проблемы в небольшом сдвиге сроков строительства ледокола, потому что это «нормально» для проектов такого масштаба, передает РИА Новости . «Другое дело, если вот эта сдвижка вправо перейдет грани все разумного, вот тогда действительно возникает опасность», - подчеркнул он.

В середине мая 2017 года Путин допустил возможность переноса сроков реализации программы строительства ледокольного флота, в том числе и из-за нехватки средств.