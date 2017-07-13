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Сроки сдачи ледокола «Арктика» сорвала Украина
Сроки сдачи российского атомного ледокола «Арктика» пришлось перенести с 2017–го на 2019 год. Об этом пишет «Коммерсант». Одной из основных причин этого стал конфликт России и Украины.
Турбины для ледокола должен был испытать украинский Харьковский турбинный завод, но после 2014 года стенд пришлось строить на предприятии «Киров-Энергомаш» (КЭМ). В Объединенной судостроительной корпорации пожаловались на кадровые проблемы, большой временной разрыв в реализации подобных проектов, утрату компетенций, переделку техпроекта и документации.
При этом источник «Коммерсанта» в правительстве заявил, что серьезных технических сложностей нет: на стенде КЭМа проходит испытание первая турбина, вторая должна быть испытана к октябрю.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят проблемы в небольшом сдвиге сроков строительства ледокола, потому что это «нормально» для проектов такого масштаба, передает РИА Новости. «Другое дело, если вот эта сдвижка вправо перейдет грани все разумного, вот тогда действительно возникает опасность», - подчеркнул он.
В середине мая 2017 года Путин допустил возможность переноса сроков реализации программы строительства ледокольного флота, в том числе и из-за нехватки средств.
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