Песков прокомментировал ситуацию вокруг Siemens

«Там (в Крыму. — RT) действительно размещается продукция, технологическая продукция и связанная с электроэнергетикой, и с энергетикой в целом. Там размещается продукция, страной происхождения которого является Россия», — сказал Песков.

Ранее в Siemens не подтвердили сообщения СМИ о возможной поставке в Крым ещё двух турбин.