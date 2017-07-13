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Песков прокомментировал ситуацию вокруг Siemens
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг компании Siemens и поставок турбин в Крым.
«Там (в Крыму. — RT) действительно размещается продукция, технологическая продукция и связанная с электроэнергетикой, и с энергетикой в целом. Там размещается продукция, страной происхождения которого является Россия», — сказал Песков.
Ранее в Siemens не подтвердили сообщения СМИ о возможной поставке в Крым ещё двух турбин.
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