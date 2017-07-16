Опрос: половина американцев не доверяет Трампу вести переговоры с Путиным

В частности, 48% опрошенных "совсем не доверяют" президенту в ведении переговоров с Путиным, а 18% "доверяют немного".

При этом 32% полностью доверяют Трампу в этом вопросе.

Кроме того, опрос показал, что 60% американцев уверены во вмешательстве России в президентские выборы, а 31% считают, что Россия не пыталась вмешаться.

Ранее сообщалось, что Трамп потратил на адвокатов около $700 тысяч за три месяца.