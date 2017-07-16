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Газета.Ru

Опрос: половина американцев не доверяет Трампу вести переговоры с Путиным

Американцы не доверяют Трампу проведение переговоров с Путиным
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Почти половина американцев не доверят своему президенту Дональду Трампу вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Такие результаты показал совместный опрос The Washington Post и ABC News.
В частности, 48% опрошенных "совсем не доверяют" президенту в ведении переговоров с Путиным, а 18% "доверяют немного".
При этом 32% полностью доверяют Трампу в этом вопросе.
Кроме того, опрос показал, что 60% американцев уверены во вмешательстве России в президентские выборы, а 31% считают, что Россия не пыталась вмешаться.
Ранее сообщалось, что Трамп потратил на адвокатов около $700 тысяч за три месяца.
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