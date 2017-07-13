Forbes назвал самых богатых чиновниц России



Рейтинг самых богатых чиновниц России составил журнал Forbes

В рейтинг вошли служащие федеральных органов законодательной и исполнительной власти России, которые задекларировали самые высокие доходы по итогам 2016 года.



Отмечается, что в общей сумме доход топ-10 богатых чиновниц составил почти 220 млн рублей.





Больше всего в рейтинге чиновниц, которые являются депутатами Госдумы — они заняли семь строчек из десяти.



Представительница нижней палаты парламента также занимает первую строчку – это депутат от "Единой России" Татьяна Соломатина , которая заработала за год 56,2 млн рублей.



