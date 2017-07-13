Главные события у вас в почте
Forbes назвал самых богатых чиновниц России
Рейтинг самых богатых чиновниц России составил журнал Forbes.
В рейтинг вошли служащие федеральных органов законодательной и исполнительной власти России, которые задекларировали самые высокие доходы по итогам 2016 года.
Отмечается, что в общей сумме доход топ-10 богатых чиновниц составил почти 220 млн рублей.
Больше всего в рейтинге чиновниц, которые являются депутатами Госдумы — они заняли семь строчек из десяти.
Представительница нижней палаты парламента также занимает первую строчку – это депутат от "Единой России" Татьяна Соломатина, которая заработала за год 56,2 млн рублей.
Также в список вошли две женщины из Совета Федерации — представитель Республики Тыва и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова (28,7 млн руб. - второе место) и председатель Совфеда Валентина Матвиенко (22,9 млн руб. - четвертое место).
Из состава кабинета министров в список самых богатых чиновниц вошла только зампред правительства Ольга Голодец (15,6 млн руб. - седьмое место).
Отмечается, что ни одна представительница администрации президента в рейтинг не попала: максимальный доход за прошлый год там задекларировала помощник президента Лариса Брычева — это 7,7 млн рублей.
Служащие Центрального банка не являются федеральными чиновниками и, как следствие, в рейтинг не включаются. Тем не менее, если бы они учитывались, то топ-10 существенно изменился бы. В частности, на первом месте оказалась бы зампред ЦБ Ольга Скоробогатова (с доходом 74,3 млн рублей), на третьем — зампред ЦБ Ксения Юдаева (31,9 млн). Председатель Банка России Эльвира Набиуллина задекларировала доход в 26,9 млн рублей.
Ксения Юдаева Валентина Матвиенко Ольга Голодец Лариса Брычева Еще 5 тегов
Оставить комментарий