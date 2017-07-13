Захарова возмутилась роликом НАТО о «лесных братьях»

В комментарии Захарова призвала пресечь попытки НАТО извратить историю. «Если сегодня Бандера — герой, а „Лесные братья“ — партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?» — написала она.





Видеоролик о «лесных братьях» появился в аккаунте НАТО в Twitter в среду. В нем они называются борцами с «советскими оккупантами». Также в видео анонсируется посвященный им фильм.

«Лесными братьями» неофициально называют незаконные вооруженные формирования, действовавшие в 1940–1950-ых годах на территории Эстонии, Латвии и Литвы. Эти соединения выступали против советской власти и за восстановление государственной независимости этих республик, утраченной в 1940 году после присоединения Прибалтики к СССР. Наибольший размах движение приобрело в Литве, где от их рук в 1944–1958 годах погибло более 25 тысяч человек.