МИД назвал решение ЕСПЧ по закону о гей-пропаганде политизированным

«Считаем, что постановление ЕСПЧ по делу "Баев, Киселев, Алексеев против России" является еще одним примером политизированного подхода к рассмотрению жалоб против нашей страны в нарушение принципов субсидиарной, то есть вспомогательной роли ЕСПЧ и свободы усмотрения государств-участников в вопросах применения положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод», — сказано в заявлении.

Также в министерстве указали, что «законы, касающиеся запрета пропаганды среди несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных отношений, не предусматривают общего запрета или порицания соответствующих отношений».

Кроме того, в МИД пожалели о том, что ЕСПЧ не признал, «что защита здоровья и прав несовершеннолетних требует ограничения свободы выражения мнения относительно однополых отношений, отвергнув доводы российских властей о рисках "обращения" несовершеннолетних в гомосексуальность»,

20 июня Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Баев, Киселев, Алексеев против России». Суд признал, что были нарушены права данных граждан на выражение своего мнения и обязал российское государство выплатить им около 49 тысяч евро в качестве компенсации морального и материального ущерба и в счет возмещения издержек. В ЕСПЧ посчитали, что, хотя российские законы о запрете гей-пропаганды направлены в первую очередь на защиту детей, их применение носило произвольный характер.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних принят в России в 2013 году. Нарушителям грозит штраф в размере миллиона рублей.