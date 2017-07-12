Песков рассказал, кто находился в машине с Путиным на Валааме

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя сообщения о некоем пассажире автомобиля, на котором Владимир Путин приехал к монастырю на Валааме, сообщил, что это был сотрудник безопасности.

"Безопасность", — цитирует Пескова Life.

Путин прибыл на Валаам во вторник — в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа — и посетил один из самых почитаемых в России монастырей. После посещения храма президент пообщался с патриархом Кириллом. Разговор шел о жизни монастыря, его обустройстве. Глава государства пробудет на Валааме до четверга, после чего отправится с рабочей поездкой в один из российских регионов.

Путин регулярно приезжает на Валаам. Год назад он также побывал на молебне в день церковного празднования памяти преподобных Сергия и Германа.