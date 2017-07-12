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Песков рассказал, кто находился в машине с Путиным на Валааме
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о некоем пассажире автомобиля, на котором Владимир Путин приехал к монастырю на Валааме, сообщил, что это был сотрудник безопасности.
Песков рассказал, кто находился с Путиным в машине на Валааме https://t.co/Z6zURWM5LC pic.twitter.com/tqx29cRfI7— RT на русском (@RT_russian) 12 июля 2017 г.
"Безопасность", — цитирует Пескова Life.
Путин прибыл на Валаам во вторник — в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа — и посетил один из самых почитаемых в России монастырей. После посещения храма президент пообщался с патриархом Кириллом. Разговор шел о жизни монастыря, его обустройстве. Глава государства пробудет на Валааме до четверга, после чего отправится с рабочей поездкой в один из российских регионов.
Путин регулярно приезжает на Валаам. Год назад он также побывал на молебне в день церковного празднования памяти преподобных Сергия и Германа.
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