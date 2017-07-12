Путин приехал в монастырь на Валааме с неизвестным пассажиром

Телеканал «Дождь» обратил внимание на снятые 11 июля кадры, на которых видно, что президент России Владимир Путин приехал в монастырь на Валааме не один.

Кадры были опубликованы в эфире телеканала «Звезда» , но в трансляции на сайте они обрезаны.

На кадрах видно, как Путин подъезжает к Спасо-Преображенскому монастырю за рулем MercedesML. Припарковав автомобиль, президент вышел из него и направился к задней дверце, открыл ее и протянул руку.

Неизвестный человек в машине показал на что-то пальцем, и Путин закрыл дверь.