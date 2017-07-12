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Путин приехал в монастырь на Валааме с неизвестным пассажиром
Телеканал «Дождь» обратил внимание на снятые 11 июля кадры, на которых видно, что президент России Владимир Путин приехал в монастырь на Валааме не один.
Кадры были опубликованы в эфире телеканала «Звезда», но в трансляции на сайте они обрезаны.
На кадрах видно, как Путин подъезжает к Спасо-Преображенскому монастырю за рулем MercedesML. Припарковав автомобиль, президент вышел из него и направился к задней дверце, открыл ее и протянул руку.
Неизвестный человек в машине показал на что-то пальцем, и Путин закрыл дверь.
Накануне, 11 июля, Путин приехал на остров Валаам, где находится Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Информацию подтвердил «Газете.Ru» его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На острове президент встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, приложился к мощам преподобных Сергия и Германа, поставил свечу у Валаамской иконы Божией Матери и пообщался с предстоятелем РПЦ.
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