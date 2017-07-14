В Вашингтоне рассматривают возможность возврата российской дипсобственности

ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости . В Белом доме рассматривают возможность возврата российской дипломатической собственности, чтобы "дать шанс сотрудничеству", сообщил заместитель помощника президента США Себастьян Горка

"Потому что мы хотим дать шанс взаимодействию и сотрудничеству (с Россией – ред.)", — объяснил Горка позицию Белого дома в интервью телеканалу CNN

"Дело в том, что мы можем не иметь общей философии, можем не иметь общий взгляд государственного деятеля на мир, но суть в том, что есть вопросы, вызывающие общее беспокойство", — добавил представитель администрации.

В качестве примера таких вопросов, где может быть успешное сотрудничество, Горка привел пример ситуацию в Сирии.

"Не забывайте, что более 400 тысяч человек были убиты в Сирии. Это ужасно. Но если мы видим добрую волю, которая идет из Кремля в плане таких вещей, как перемирие, то, возможно, есть шанс того, что (госсекретарь США) Рекс Тиллерсон хочет видеть, что является улучшением отношений между двумя нашими столицами", — сказал Горка.

Ранее президенты России и США на саммите G20 в Гамбурге достигли соглашения о перемирии в юго-западных районах Сирии. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН считает установление перемирия на юго-западе страны значимым шагом в урегулировании конфликта.