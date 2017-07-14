В Кремле прокомментировали скандал с российской дипсобственностью в США



Выдвижение условий по возврату России ее дипломатической собственности в США противоречит международному праву, он не может и не должен быть чем бы то ни было обусловлен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Возврат России ее дипсобственности не может и не должен обуславливаться чем бы то ни было. Это самым категорическим образом противоречит международному праву. Скорее всего, это была какая-то некорректная формулировка, потому что об этом речи идти не может", — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос об условиях, которые выдвинул представитель Белого дома по возврату России ее дипсобственности.



Администрация президента США

Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков , комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа , но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.